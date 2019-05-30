Иван Ургант спел про туалеты в зареченской школе. ВИДЕО

Композиция появилась в выпуске новостей программы «Вечерний Ургант» (16+) на «Первом канале».

Напомним, в социальных сетях обсуждалась информация о том, что в зареченской школе сняли двери на время проведения ЕГЭ. Пользователи сообщали, что таким образом учеников лишили возможности запереться в кабинке и списать. Ситуацию прокомментировал департамент образования ЗАТО. Оказалось, что двери сняли из-за того, что в ближайшее время должен был начаться ремонт туалетов. Кроме того, для девочек на время экзамена открыли отдельные санитарные комнаты, которые предназначены для персонала, а дети ходят в туалеты одни, без сопровождающих. В министерстве образования области также разберутся в этой ситуации и накажут виновных.