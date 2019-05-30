Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
«БКС Премьер»: Инвестиции уходят в онлайн
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Рецензия на фильм «Хеллбой»
Наши новости
В Кузнецке обнаружили гараж, забитый паленым алкоголем
Бековский заключенный набросился с ножом на приятеля
В Пензенской области отец избивал сына за плохое поведение — СКР
Суд поставил точку в деле об убийстве женщины в Пензе
Появились жуткие подробности покушения на жизнь колышлейца
Каменскую пенсионерку поймали на контрабанде наркотиков
Колышлейца едва не убили из-за 300 тысяч рублей
Осквернил могилы. В Пензенской области юношу обвинили в трех преступлениях
Пензенский надзиратель сам пополнит ряды заключенных
Бессоновец признался, что зарезал мать возлюбленной

Пензенскому росгвардейцу проломил череп дебошир

30 мая в 15:28 298 просмотров
, что он применил насилие к сотруднику Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

" data-title="Пензенскому росгвардейцу проломил череп дебошир — Пенза-пресс, рунет за день">

Жителя Пензенского района подозревают в том, что он применил насилие к сотруднику Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР, ночью 29 мая жители Засечного вызвали сотрудников полиции. Людям помешала компания, в которой выпивали и вели себя очень шумно. Дело происходило на улице.

На место прибыли росгвардейцы, они попросили молодых людей покинуть территорию. В ответ на это 26-летний мужчина стукнул стража порядка. Сотрудник получил сильную травму головы, пришлось вызывать подкрепление, чтобы угомонить дебошира. Пострадавшего госпитализировали.

Жителя Пензенского района задержали. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...