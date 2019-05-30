Пензенскому росгвардейцу проломил череп дебошир

Жителя Пензенского района подозревают в том, что он применил насилие к сотруднику Росгвардии. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СУ СКР, ночью 29 мая жители Засечного вызвали сотрудников полиции. Людям помешала компания, в которой выпивали и вели себя очень шумно. Дело происходило на улице.

На место прибыли росгвардейцы, они попросили молодых людей покинуть территорию. В ответ на это 26-летний мужчина стукнул стража порядка. Сотрудник получил сильную травму головы, пришлось вызывать подкрепление, чтобы угомонить дебошира. Пострадавшего госпитализировали.

Жителя Пензенского района задержали. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.