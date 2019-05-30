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Депутат Госдумы предложил пенсионерам для похудения жить «чуть-чуть впроголодь»

30 мая в 15:44 234 просмотра
«жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой».

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал свой совет пожилым людям для избавления от лишнего веса «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой».

Как сообщает «Российская газета», чиновник сделал такое заявление, комментируя исследование специалистов Американского гериатрического общества.

«Жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — отметил бывший главный санврач.

В Сети эти слова вызвали большой резонанс, порой пользователи давали совету депутата крайне язвительную оценку. В связи с этим Геннадий Онищенко решил объяснить, что он сказал и чего не имел на самом деле в виду.

«Я — не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь. Я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов. Потому что, как правило, полнота появляется в области талии. Это понятно? Надо идти по пути укрепления пресса!» — подчеркнул он.

Чиновник также добавил, что «питание должно быть сдержанным и его должно быть меньше — по объему калорий».

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/питание-вилка-нож-таблица-плита-2803655/

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