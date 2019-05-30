Стало известно, когда в Пензе объявят результаты ГИА по обществознанию

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в государственной итоговой аттестации приняли участие 7194 школьников. Они сдавали экзамен в 49 пунктах, в том числе два из них организовали на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья.

На сдачу ГИА по обществознанию отводилось три часа, максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение работы, — 39 баллов. Она состоит из двух частей, включающих в себя 26 заданий.

Результаты экзаменов станут известны не позднее 7 июня.