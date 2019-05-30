Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
«БКС Премьер»: Инвестиции уходят в онлайн
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Рецензия на фильм «Хеллбой»
Наши новости
В Сеть попало фото с места неоднозначной аварии на ГПЗ
И снова маршрутка. В Заводском районе произошло ДТП
«Куда делись груди?». Анфиса Чехова показала фигуру в купальнике
«Нудистский пляж». Пензенцев шокировал мужчина в трусах на детской площадке
Тина Канделаки раскрыла секретные рецепты блюд для стройной фигуры
На проспекте Строителей пешеходный переход упирается в газон — соцсети
На ул. Пушкина иномарка собрала машины на светофоре
Жуткие кадры горящего дома в Ахунах появились в Сети
«До линии горизонта». Пензенцев предупреждают о большой пробке на трассе
Тина Канделаки в пижаме с глубоким декольте поздравила брюнеток

Анна Семенович поделилась добротой в откровенном пеньюаре

30 мая в 16:24 146 просмотров

Певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram аппетитное фото в пеньюаре.

На снимке звезда позирует у окна в соблазнительной позе, накинув на себя пиджак. Анна пожелала поклонникам «прекрасного дня и доброго настроения».

Фоловеры восхитились образом певицы, отметив, что она умеет показать свои формы в выгодном свете. «Вот это бомба. Семенович — хороший пример того, как из недостатка в фигуре можно сделать изюминку, которой все восхищаются», «умеют же люди выбирать выгодные позы, чтобы смотреться в кадре максимально соблазнительно», — писали они в комментариях. Не обошлось и без тех, кто решил раскритиковать звезду, отметив, что в нее слишком сильно висит грудь, которую желательно не выставлять напоказ.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/ann_semenovich/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...