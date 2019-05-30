Анна Семенович поделилась добротой в откровенном пеньюаре

На снимке звезда позирует у окна в соблазнительной позе, накинув на себя пиджак. Анна пожелала поклонникам «прекрасного дня и доброго настроения».

Фоловеры восхитились образом певицы, отметив, что она умеет показать свои формы в выгодном свете. «Вот это бомба. Семенович — хороший пример того, как из недостатка в фигуре можно сделать изюминку, которой все восхищаются», «умеют же люди выбирать выгодные позы, чтобы смотреться в кадре максимально соблазнительно», — писали они в комментариях. Не обошлось и без тех, кто решил раскритиковать звезду, отметив, что в нее слишком сильно висит грудь, которую желательно не выставлять напоказ.