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«Русмолко» ждет студентов сельхозвузов на летнюю практику

30 мая в 16:35 216 просмотров

УК «Русcкая молочная компания» приглашает студентов аграрных вузов на летнюю производственную практику. Компания сможет принять порядка 35 ребят с третьих и четвертых курсов.

Один из крупнейших переработчиков молока в России объявляет о наборе студентов для прохождения производственной практики летом. Кандидаты, прошедшие отбор, смогут устроиться на работу в хозяйства, управляемые «Русмолко», и узнать принципы работы современного высокотехнологичного агрохолдинга.

Сейчас в службе персонала компании проходят собеседования с теми, кто подал заявки на прохождение практики. Большинство из них — студенты третьего и четвертого курсов Пензенского государственного агроуниверситета с технологического, экономического, инженерного и агрономического факультетов. По результатам собеседований приглашено пять студентов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность», и четыре — по специальности «Зоотехния».

«По итогам рассмотрения заявок приглашены на практику трое студентов-ветеринаров из профильных вузов Санкт-Петербурга и Саратова. Мы ведем тщательный отбор будущих практикантов с тем, чтобы по итогам прохождения практики предложить успешным кандидатам работу в нашей компании. Для нас — это важная миссия подбора персонала и сопровождение молодых кадров в их карьере», — подчеркивает руководитель службы по управлению персоналом УК «Русмолко» Юлия Брыкина.

Каждому студенту на период прохождения практики предоставляют наставника из числа опытных сотрудников. Он помогает освоить профессию, изучить технологические процессы на предприятии, усовершенствовать профессиональные навыки. Куратор несет прямую ответственность за подопечного.

Прием заявок от желающих пройти производственную практику в компании продолжается, ведется отбор кандидатов по направлениям «Агрономия» и «Инженерия». Планируется пригласить еще 22-х студентов, обучающихся по специальностям: «Агроном», «Инженер по ремонту сельскохозяйственной техники», «Зоотехник», «Ветеринарный врач» и «Экономическая безопасность».

Фотография: фото предоставлено УК "Русмолко"

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