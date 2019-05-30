Белозерцев: Пензенские лекарства должны быть конкурентоспособными

«Компания решает одну из важных социальных задач — обеспечение наших граждан качественными и доступными медицинскими препаратами. Реализация подобного рода инвестиционных проектов вносит большой вклад в развитие региона. Благодарю руководство компании и коллектив предприятия, а также выражаю особую благодарность губернатору Ивану Белозерцеву и его команде за активное содействие развитию пензенской промышленности. Я верю, что в дальнейшем мы еще не раз станем свидетелями открытия новых производственных площадок», — отметил Сергей Цыб.
Губернатор назвал открытие нового подразделения «Биосинтеза» большим событием. Он добавил, что объем инвестиций в этот участок составил 800 млн рублей. Для подразделения также приобрели современное оборудование, сообщает пресс-центр облправительства.
«Очень важно, чтобы лекарства пензенского производства были конкурентоспособными не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», — подчеркнул Иван Белозерцев.
За большой личный вклад в развитие производства лучшим работникам коллектива вручили почетные грамоты.
На «Биосинтезе» состоялось открытие нового производственного участка по изготовлению таблеток. Мощность участка — 2 млрд. таблеток в год. Производственные линии участка представляют собой высокотехнологичный комплекс, позволяющий создавать особые условия изготовления препаратов. pic.twitter.com/GobDZVoW4b— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 30 мая 2019 г.