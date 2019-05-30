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Белозерцев: Пензенские лекарства должны быть конкурентоспособными

30 мая в 16:57 246 просмотров
«Биосинтез».

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Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев приняли участие в торжественной церемонии открытия производственного участка твердых пероральных лекарственных форм на заводе «Биосинтез».

«Компания решает одну из важных социальных задач — обеспечение наших граждан качественными и доступными медицинскими препаратами. Реализация подобного рода инвестиционных проектов вносит большой вклад в развитие региона. Благодарю руководство компании и коллектив предприятия, а также выражаю особую благодарность губернатору Ивану Белозерцеву и его команде за активное содействие развитию пензенской промышленности. Я верю, что в дальнейшем мы еще не раз станем свидетелями открытия новых производственных площадок», — отметил Сергей Цыб.

Губернатор назвал открытие нового подразделения «Биосинтеза» большим событием. Он добавил, что объем инвестиций в этот участок составил 800 млн рублей. Для подразделения также приобрели современное оборудование, сообщает пресс-центр облправительства.

«Очень важно, чтобы лекарства пензенского производства были конкурентоспособными не только в Российской Федерации, но и за ее пределами», — подчеркнул Иван Белозерцев.

За большой личный вклад в развитие производства лучшим работникам коллектива вручили почетные грамоты.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/161927/

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