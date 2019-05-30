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Центробанк повысил курсы доллара и евро

30 мая в 17:20 176 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 31 мая.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 64,9084 руб. до 65,0583 руб., а курс евро — с 72,4118 руб. до 72,4229 руб.

Золото будет стоить 2 669,91 рублей за грамм, серебро — 30,12, платина — 1 656,60,палладий — 2 800,75 руб./гр.


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