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В Пензе фирма оставила ушедшую в декрет сотрудницу без денег

30 мая в 17:31 206 просмотров

В Пензе возбудили уголовное дело в отношении руководителя одной из организаций города.

Установлено, что женщина работала в фирме с 2015-го, через три года она родила и ушла в отпуск по уходу за ребенком. Работодатель должен был платить ей пособие, пока малышу не исполнится полтора года. Сумма равна 41 269 рублей 20 копеек.

Пензячка неоднократно обращалась к директору, чтобы ей выплатили деньги. Но он ссылался на финансовые трудности компании. Тогда она написала жалобы в госорганы, а в январе 2019-го — претензию работодателю. Через семь дней пособие молодой матери перечислили на банковскую карту, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В марте женщина уволилась. А расследование уголовного дела в отношении работодателя продолжается.


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