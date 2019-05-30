Губернатор наградил пензенских полицейских за честь и доблесть (видео)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 30 мая наградил представителей органов внутренних дел за честь и доблесть.

В пресс-центре регионального правительства пояснили, что такая награда присваивается высокопрофессиональным сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД России за заслуги: в охране правопорядка, борьбе с преступностью, укреплении безопасности, развитии науки и подготовке кадров.

«Сегодня мы вручаем награды за несение нелегкой службы, направленной на обеспечение правопорядка, защиту интересов граждан. Не всегда тот, кто заслуживает наград, бывает к ним представлен, по разным причинам. И хорошо, что есть такая организация, которая занимается благородным делом — видит заслуги людей, внесших большой вклад в соблюдение законности, отмечает их по достоинству», — пояснил Иван Белозерцев.

Глава региона обратил внимание на добросовестную, профессиональную работу сотрудников УМВД по Пензенской области, чья деятельность удерживает на территории региона довольно низкий уровень преступности.

«Это огромная работа по профилактике, взаимодействие с органами власти, общественными организациями. Это готовность личного состава выполнять важнейшие государственные задачи», — подчеркнул губернатор.

Видео предоставлено телеканалом «Экспресс».