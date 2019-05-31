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В России увеличат траты на продвижение национального языка

31 мая в 07:43 132 просмотра
, сообщают «Известия».

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В 2019—2025 годах на распространение и продвижение русского языка Россия планирует потратить 7,4 млрд рублей. Предыдущая аналогичная программа обошлась федеральному бюджету в 3,7 млрд рублей, сообщают «Известия».

Ведомство планирует создать интернет-школы русского языка, открыть курсы в Сети для изучения как непосредственно языка, так и других предметов на русском, а также создать различные игры и онлайн-тренажеры.

Кроме того, программой предусмотрены организация 768 просветительских, образовательных и культурных событий за рубежом, поддержка русских школ за границей учебниками и новыми методиками, отбор иностранцев для обучения в вузах страны, а также курсы повышения квалификации для 173 тыс. педагогов и выпуск новых учебных пособий и словарей.

Отмечается, что помимо Минпросвещения, мероприятиями по продвижению русского языка будут заниматься Рособрнадзор и Россторудничество.

В издании напомнили, что сейчас на русском языке говорят около 300 млн человек в мире. За шесть лет Минпросвещения рассчитывает значительно увеличить их число. К примеру, охват учащихся, прошедших онлайн-обучение русскому, к 2025 году должно вырасти в четыре раза.


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