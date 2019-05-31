«Когда научимся ездить?» В центре Пензы жестко столкнулись две иномарки

В Пензе на перекрестке улиц Красной и Свердлова в ночь на 31 мая произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в 23.30 столкнулись две иномарки. У одной из них разбит капот, вторую от удара унесло в бордюр, где она врезалась в знак «Пешеходный переход».

«Когда научимся ездить?» — написал автор поста.

Очевидец в комментариях предположил, что участники ДТП не пострадали.

«Проезжал мимо минуты через две после столкновения. Жестко ударились. Вроде, все целы», — рассказал Сергей.

Пензенцы добавили, что на этом перекрестке часто происходят аварии. Местная жительница отметила, что на ее глазах за год машины бились там пять раз.

Официальной информации о случившемся нет.