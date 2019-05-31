«Когда научимся ездить?» В центре Пензы жестко столкнулись две иномарки

Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что примерно в 23.30 столкнулись две иномарки. У одной из них разбит капот, вторую от удара унесло в бордюр, где она врезалась в знак «Пешеходный переход».
«Когда научимся ездить?» — написал автор поста.
Очевидец в комментариях предположил, что участники ДТП не пострадали.
«Проезжал мимо минуты через две после столкновения. Жестко ударились. Вроде, все целы», — рассказал Сергей.
Пензенцы добавили, что на этом перекрестке часто происходят аварии. Местная жительница отметила, что на ее глазах за год машины бились там пять раз.
Официальной информации о случившемся нет.