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«Качаю пресс». Лобода покорила поклонников фото в мини-топе

31 мая в 08:37 56 просмотров

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками Instagram аппетитным фото в откровенном наряде.

На снимке звезда позирует в черном топе, который закрывает только грудь и черных шортах, больше похожих на трусы с завышенной талией.

«Качаю пресс. Хочу быть красивой, ведь скоро премия МУЗ ТВ», — написала она под фото.

Фоловеры отметили, что фигура Светланы — идеальна и ей незачем качать пресс. «Как можно быть матерью двоих детей и иметь такую шикарную фигуру», «Светлана, прекратите выкладывать такие фото, а то я потом в зеркало смотреть не могу на себя», «просто идеальна», — писали они в комментариях.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/lobodaofficial/

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