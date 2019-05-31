«Качаю пресс». Лобода покорила поклонников фото в мини-топе

На снимке звезда позирует в черном топе, который закрывает только грудь и черных шортах, больше похожих на трусы с завышенной талией.

«Качаю пресс. Хочу быть красивой, ведь скоро премия МУЗ ТВ», — написала она под фото.

Фоловеры отметили, что фигура Светланы — идеальна и ей незачем качать пресс. «Как можно быть матерью двоих детей и иметь такую шикарную фигуру», «Светлана, прекратите выкладывать такие фото, а то я потом в зеркало смотреть не могу на себя», «просто идеальна», — писали они в комментариях.