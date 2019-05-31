Региональные власти начали устанавливать запреты на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Пензенская область оказалась в этом списке, в ней были зафиксированы самые большие штрафы.

Почти 30 субъектов законодательно закрепили новые ограничения, следует из региональных нормативно-правовых актов, которые изучили «Известия».

Минимальное наказание для юридических лиц, нарушивших запрет, — 30 тыс. рублей (Бурятия), максимальное — 200 тыс. рублей (Пензенская область). На федеральном уровне ограничений продажи вейпов пока нет, но они крайне необходимы, считают эксперты. Некоторые из них полагают, что курение вейпа может вызвать у несовершеннолетних привычку к курению обычного табака.