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В Пензенской области — самый большой штраф в стране за продажу вейпов

31 мая в 09:09 246 просмотров
начали устанавливать запреты на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Пензенская область оказалась в этом списке, в ней были зафиксированы самые большие штрафы.

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Региональные власти начали устанавливать запреты на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Пензенская область оказалась в этом списке, в ней были зафиксированы самые большие штрафы.

Почти 30 субъектов законодательно закрепили новые ограничения, следует из региональных нормативно-правовых актов, которые изучили «Известия».

Минимальное наказание для юридических лиц, нарушивших запрет, — 30 тыс. рублей (Бурятия), максимальное — 200 тыс. рублей (Пензенская область). На федеральном уровне ограничений продажи вейпов пока нет, но они крайне необходимы, считают эксперты. Некоторые из них полагают, что курение вейпа может вызвать у несовершеннолетних привычку к курению обычного табака.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-1001667/

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