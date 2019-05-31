В Пензе создадут центры по поварскому и кондитерскому делу

На базе Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции создадут специализированные центры компетенций (СЦК) по поварскому и кондитерскому делу.

На проведение ремонта помещения для центра из бюджета Пензенской области выделили 15 млн рублей, сообщает пресс-центр регионального правительства.

На базе центров планируют проводить чемпионаты профмастерства WorldSkills по данным компетенциям, стажировки, повышение квалификации и аттестацию в формате демонстрационного экзамена, а также обучение на современном высокотехнологичном оборудовании.

В дальнейшем планируется провести аккредитацию данных центров, чтобы не только обучающиеся образовательных организаций смогли практиковаться на новейшем оборудовании, но и мужчины в возрасте 58−60 лет и женщины 53−55 лет. Отмечается, что образование по стандартам WorldSkills поможет зрелым специалистам укрепить свои позиции на рынке труда.

Центры будут работать на ул. Маркина, 2А.