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Кувайцев: Асфальтовая крошка забьет ливневки, если ее не убрать

31 мая в 09:24 296 просмотров
, где реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев совершил объезд улиц города, где реализуется приоритетный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, он осмотрел, как ведется работа на ул. Суворова. Там фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие и демонтируют бортовой камень.

Виктор Кувайцев отметил, что подрядная организация оставляет вдоль бордюров и на осевой линии остатки асфальтовой крошки.

«Придерживаясь технологии, необходимо соблюдать и культуру производства работ. После фрезеровки вторичные строительные материалы нужно сразу убирать пылесосом, иначе крошка будет распространяться дальше. Не надо ждать, когда пойдет дождь и она забьет ливневки», — подчеркнул он.

На ул. Можайского в настоящее время монтируют бортовой камень, а въезд на ул. Карпинского покрывают финишным слоем с использованием щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Также, по информации городского департамента ЖКХ, завершена фрезеровка, монтируют бордюры и готовят к укладке выравнивающего слоя дороги на ул. Дружбы, Каракозова, Ново-Тамбовской, Водопьянова, Компрессорной, Ухтомского и других участках. На путепроводе по ул. Толстого ремонтируют деформационные швы.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_natselil_podryadchikov_soblyudat_kulturu_proizvodstva_dorozhnykh_rabot/

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