Пензятку очистят от толстого слоя мусора, покрывшего водоем

Мэрия отреагировала на обращение ИА «Пенза-Пресс» по поводу очистки участка реки Пензятки от килограммов плавающего по ней мусора.

О том, что на водоеме в Терновке необходимо навести порядок, в Сети написала жительница областного центра. Она разместила снимки, на которых запечатлела, без преувеличения, море плавающего мусора. Состояние реки возмутило пензенцев. Информагентство сделало редакционный запрос в мэрию города, чтобы выяснить, кто ответственен за уборку участка и планируется ли организовать на территории субботник.

Согласно официальному ответу за подписью вице-мэра Юрия Ильина, в мае администрацией Первомайского района совместно с ГОЧС Пензы будут проведены работы по очистке участка реки от нечистот. В документе также сообщается, что дополнительную информацию об уборке «Пенза-Пресс» предоставят 4 июня.