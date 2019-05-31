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Пензятку очистят от толстого слоя мусора, покрывшего водоем

31 мая в 10:04 308 просмотров
обращение ИА «Пенза-Пресс» по поводу очистки участка реки Пензятки от килограммов плавающего по ней мусора.

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Мэрия отреагировала на обращение ИА «Пенза-Пресс» по поводу очистки участка реки Пензятки от килограммов плавающего по ней мусора.

О том, что на водоеме в Терновке необходимо навести порядок, в Сети написала жительница областного центра. Она разместила снимки, на которых запечатлела, без преувеличения, море плавающего мусора. Состояние реки возмутило пензенцев. Информагентство сделало редакционный запрос в мэрию города, чтобы выяснить, кто ответственен за уборку участка и планируется ли организовать на территории субботник.

Согласно официальному ответу за подписью вице-мэра Юрия Ильина, в мае администрацией Первомайского района совместно с ГОЧС Пензы будут проведены работы по очистке участка реки от нечистот. В документе также сообщается, что дополнительную информацию об уборке «Пенза-Пресс» предоставят 4 июня.

Фотография: Скриншоты - https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_1226719

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