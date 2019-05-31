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Колышлейские полицейские нашли подозреваемых в покушении на убийство

31 мая в 10:38 214 просмотров
, который лежал на дороге между селами Колтовское и Потловка. На место вызвали полицейских.

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Жители Колышлейского района Пензенской области заметили сильно избитого мужчину, который лежал на дороге между селами Колтовское и Потловка. На место вызвали полицейских.

Пострадавший находился в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Единственное, что он мог сказать, это имя знакомого, который якобы его избил, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские отыскали двух подозреваемых — 35-летнего мужчину, который ранее был судим, и 23-летнюю женщину. Их доставили в отделение. Мотивы содеянного пока не выяснились.

Установлено, что они под выдуманным предлогом выманили своего знакомого из дома и отвезли в село Колтовское к заброшенному дому. Там мужчина избил несчастного до потери сознания. Подумав, что тот умер, злоумышленники бросили тело в погреб и ушли. Но пострадавший к вечеру очнулся, выбрался из ямы и направился домой, где его и заметили неравнодушные граждане.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство.


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