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В Пензе задержали парней, занимавшихся сбором подаяний в маршрутках

31 мая в 11:07 356 просмотров

В Пензе сотрудники Росгвардии и городского управления МВД провели рейд по общественному транспорту в связи с обращениями о фактах деятельности мошенников.

Как сообщает пресс-служба мэрии, правоохранители установили, что на ул. Кирова в районе остановок «Детская библиотека», «Библиотека им. Лермонтова» и «Фонтан» неизвестные молодые люди заходили в маршрутки с целью сбора денег на лечение малолетних детей.

По результатам проверки их задержали и доставили в городской отдел полиции № 1. Сейчас полицейские проводят проверку о возможных мошеннических действиях со стороны граждан.

Ранее управление транспорта и связи Пензы сообщило журналистам информагентства о недопустимости нахождения в общественном транспорте безбилетных пассажиров и лиц, занимающихся сбором подаяний. Ведомство обращается к пензенцам с просьбой не давать им денег.

Чтобы в дальнейшем пресечь подобные инциденты в общественном транспорте, руководители предприятий-перевозчиков проведут повторные инструктажи с водителями и кондукторами.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_obshchestvennom_transporte_penzy_proveli_reyd_po_profilaktike_moshennichestva_/

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