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Русский кабриолет? Пензенцы шокированы необычным авто на дорогах города

31 мая в 11:18 278 просмотров
, что на дорогах города появился необычный кабриолет.

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Пензенцы в Сети рассказали, что на дорогах города появился необычный кабриолет.

Фотографии нестандартного авто появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по снимку, по дороге ехал зеленый автомобиль отечественного производства без крыши.

Пользователи в комментариях предположили, что владелец авто сам спилил верх машины, превратив ее в кабриолет. Но, оказалось, что это не так. Пензенцы выяснили, что это «Лада Наташа», которая выпускалась в 1992 году.

«Всего было 456 машин, делал их завод EBS по заказу Scaldia Volga в Бельгии. Крыша у нее мягкая складная, как и у многих кабриолетов 90-х, по документам она кабриолет, как и должна быть», — вмешался в обсуждение владелец редкого авто, прикрепив еще несколько фотографий машины.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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