Согласно материалам дела, в марте 2016 года женщина взяла кредит на покупку жилья и приобрела дом с земельным участком в черте города. Отмечено, что все обошлось ей в 600 тысяч рублей, причем, кроме заемных, она вложила и свои деньги. В ноябре следующего года в жилище произошел пожар. Специалисты установили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем бродяг, их личности установить невозможно, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Дом был застрахован в АО «Страховая компания «П», которая выплатила после случившегося 174 000 руб. Женщина посчитала, что этих денег не хватает для восстановления строения, и обратилась в суд.

В результате суд пришел к выводу, что выплаченная сумма пострадавшей стороне недостаточна. Страховая компания должна была выплатить 181 163 руб., также ее обязали заплатить неустойку — 6 333 руб., компенсацию морального вреда — 1000 руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 91 081,50 руб. Решение вступило в законную силу.