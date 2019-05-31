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Пензенец изуродовал машину автоледи на ее глазах

31 мая в 11:48 202 просмотра

В Пензе мужчина изуродовал машину местной жительницы. Она обратилась за помощью к росгвардейцам.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, женщина возвращалась с работы домой по улице Набережной реки Пензы. Она увидела, как неизвестный отламывает зеркала заднего вида ее авто. После мужчина принялся разбивать стекло и мять капот. Заметив хозяйку машины, злоумышленник убежал, пензячка вызвала правоохранителей. Когда они прибыли, женщина показала им авто и рассказала приметы незнакомца.

Росгвардейцы обнаружили схожего по приметам мужчину на улице Урицкого. Им оказался 43-летний пензенец. Пострадавшая узнала в нем злоумышленника.

«Задержанный не стал отрицать, что причастен к случившемуся. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции», — добавили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Фотография: скриншот - https://vk.com/rosgvardpenza

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