Снос покосившегося автосервиса в Пензе проконтролируют судебные приставы

В мэрии Пензы дали разъяснения по поводу ситуации с покосившимся автосервисом на ул. Ладожской , на ветхое состояние которого жалуются жители соседних домов.

О борьбе пензенцев с предпринимателем, который с помощью двух кранов перенес некапитальное строение с одного участка на другой и таким образом перекрыл им внутридворовую дорогу, написала горожканка в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

«Строение может завалиться в любой момент, все, кто передвигается в этом направлении, — в опасности! […] Из земли торчит газовая труба, перемотанная скотчем!» — жаловалась она.

На место выезжал журналист «Пенза-Пресс», ему удалось пообщаться с мужчиной, представившимся хозяином строения. Тот сообщил, что здание «перенесли, потому что надо было решение суда исполнить — убрать». Также он заверил, что в течение ближайшей недели получит «все документы, и оно переедет обратно на свое место». На вопрос о том, кому принадлежит земля, на которую строение было перенесено, мужчина сообщил, что это административный участок. Разрешения на перенос, судя по словам мужчины [запись разговора имеется в распоряжении редакции], у него не было.

Ситуацию «Пенза-Пресс» разъяснил вице-мэр Денис Леонтьев. Согласно официальному ответу за его подписью на редакционный запрос, гражданское дело о сносе самовольно возведенного строения было рассмотрено Октябрьским районным судом. Пользователя земельного участка обязали снести двухэтажное металлическое здание собственными силами и освободить территорию от складированного имущества.

В мэрии также пояснили, что под сносом подразумевается разборка, демонтаж или разрушение всех конструкций здания. Эти действия не были осуществлены: вместо этого сооружение перенесли на соседний земельный участок.

В связи с этим исполнение решения суда о сносе было передано региональному управления Федеральной службы судебных приставов.

Также в настоящее время выясняется, кому принадлежит участок, на который переехало сооружение. Если окажется, что земля находится в муниципальной собственности, мэрия «рассмотрит вопрос о возможности включения его в Реестр самовольно установленных временных объектов на территории города Пензы». Исполнительное производство по делу продолжается.