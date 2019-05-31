Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут получить подарки от компании

Жители области могут принять участие в акции от гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона ООО «ТНС энерго Пенза» «Каждому клиенту — Личный кабинет» (18+).

По результатам акции победители получат от компании подарочные сертификаты и планшеты.

Согласно условиям акции, чтобы получить возможность претендовать на призы, клиентам компании необходимо с 1 апреля по 31 августа 2019 года выполнить простые условия:

— подключить сервис «Личный кабинет» либо его мобильную версию — приложение «ТНС энерго» (6+) для мобильных устройств (OS Android);

— подключить электронную квитанцию;

— произвести оплату минимум одного счета за электроэнергию в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.

При этом за потребителем, участвующем в акции, не должна числиться задолженность за электроэнергию на 1 сентября 2019 года. Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в сентябре 2019 года.

«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам ООО «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.