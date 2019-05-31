Клиенты «ТНС энерго Пенза» могут получить подарки от компании

По результатам акции победители получат от компании подарочные сертификаты и планшеты.
Согласно условиям акции, чтобы получить возможность претендовать на призы, клиентам компании необходимо с 1 апреля по 31 августа 2019 года выполнить простые условия:
— подключить сервис «Личный кабинет» либо его мобильную версию — приложение «ТНС энерго» (6+) для мобильных устройств (OS Android);
— подключить электронную квитанцию;
— произвести оплату минимум одного счета за электроэнергию в «Личном кабинете» либо мобильном приложении.
При этом за потребителем, участвующем в акции, не должна числиться задолженность за электроэнергию на 1 сентября 2019 года. Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в сентябре 2019 года.
«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам ООО «ТНС энерго Пенза», не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплачивать счета, передавать показания приборов учета, просматривать историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задавать вопросы специалистам компании.