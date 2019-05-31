В парке Спутника прошел День близнецов (видео)

Инициатором мероприятия выступила жительница Спутника и мама девочек-тройняшек Татьяна Калабушева.
«Ежегодно во всех парках страны собираются близнецы. В Спутнике мы отлично провели время: пообщались, поиграли, познакомились друг с другом. Надеюсь, и в следующем году мы встретимся в день близнецов в парке Спутника», — отметила она.
Парк Спутника в создании отличного настроения помог веселой музыкой и конкурсами с аниматором.
«Заметила, что если один из близнецов не решался выполнить наше задание, второй ему помогал. А еще очень умиляли папы, которые играли с детьми на празднике и веселились даже больше чем дети», — поделилась аниматор студии «Праздник» Вероника Меркушова.
Спутник — отличное место для любого праздника. Местные жители могут внести свои идеи в календарь ярких событий микрорайона. Обо всех остальных мероприятиях можно узнать в разделе «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru.