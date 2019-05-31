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В пензенской детской больнице отремонтируют стационар

31 мая в 12:59 204 просмотра

В Пензе отремонтируют стационар областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова.

«Мы приступаем к важному и очень нужному проекту, связанному с развитием детского здравоохранения Пензенской области. Нам предстоит реконструкция акушерского и главного корпусов с устройством теплого перехода», — пояснил главный врач больницы Максим Баженов.

В пресс-центре регионального правительства пояснили, что после реконструкции обновленный корпус встретит маленьких пациентов одно-, двух- и трехместными палатами, оборудованными индивидуальными санитарными комнатами, комфортными условиями пребываниями для мам.

Помимо этого, будет расширен и модернизирован операционный блок. В бывшем акушерском корпусе разместится соматическая педиатрическая служба, где различные детские расстройства будут подвергаться обособленным методикам лечения. Также свое развитие получит служба реабилитации, для которой поступит современное оборудование.

Изменения затронут и главный корпус. Он будет полностью переоборудован под хирургические службы, куда войдут травмпункт, диагностические службы и реанимация, на 1-м этаже будет развернуто современное приемно-диагностическое отделение с полной линейкой оборудования для уточнения и верификации диагноза на ранних сроках.

В пресс-центре добавили, что реконструкция будет идти на протяжении двух лет. На это время медицинская помощь будет оказываться детям в других корпусах (бывшем акушерском и корпусе раннего детства).

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/162065/

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