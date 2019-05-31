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Пензенский подросток попал в больницу после игр возле школы

31 мая в 13:34 240 просмотров
, из-за которой пострадал подросток. Следователи возбудили уголовное дело.

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Сотрудников пензенской школы подозревают в халатности, из-за которой пострадал подросток. Следователи возбудили уголовное дело.

По данным следствия, 27 апреля подросток играл на баскетбольной площадке возле школы. Он ухватился за верхнюю перекладину гандбольных ворот и начал раскачиваться. В результате он упал, и опрокинул конструкцию на себя, получив серьезную травму живота, которая расценивается как тяжкий вред здоровью. Парня госпитализировали в больницу.

Во время следствия выяснилось, что ворота установили в августе 2017 года работники школы. Они не правильно закрепили их, нарушив тем самым требования ГОСТа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1360447/

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