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Юбилейная площадь станет центральным местом празднования Дня города

31 мая в 14:05 250 просмотров
, посвященное подготовке к празднованию Дня России и Дня города.

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31 мая в администрации Пензы прошло совещание, посвященное подготовке к празднованию Дня России и Дня города.

В начале совещания мэр Виктор Кувайцев обсудил с собравшимися программу мероприятий.

«Планируем, что на площади Ленина пройдет фестиваль «Город детства», в котором главными героями станут юные артисты. «Город музыки» зазвучит на Юбилейной площади. Там будет работать интерактивная площадка «Потрогай музыку руками», где можно попробовать сыграть на различных музыкальных инструментах. Фестиваль сладостей пройдет в сквере «Копилка пословиц». Территория возле торгового центра «Пассаж» будет зоной Театрального фестиваля», — рассказал он.

Планируется задействовать в мероприятиях улицу Московскую, пл. Ленина, скверы в центральной части города, парки и зоопарк. Центральным местом празднования станет Юбилейная площадь, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Мы должны донести праздник до каждого», — отметил мэр.

Также он поручил, чтобы ярмарка ремесел в сквере «Копилка пословиц» была тематически оформлена. А участники детских творческих коллективов, которые задействованы в выступлениях, — обеспечивали бесплатной питьевой водой.

Кроме того, Виктор Кувайцев поручил предусмотреть установку биотуалетов в местах массового пребывания граждан.

«А для создания особой атмосферы в праздничные дни должна работать иллюминация», — сказал он.

Особое внимание глава администрации города обратил на обеспечение безопасности граждан.

Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.


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