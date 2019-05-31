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В России планируется сократить новогодние каникулы

31 мая в 14:35 146 просмотров
(РТК) рассмотрит проект постановления правительства РФ о переносе праздничных дней в 2020 году.

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31 мая Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассмотрит проект постановления правительства РФ о переносе праздничных дней в 2020 году.

Как сообщает «Российская газета», если документ будет одобрен и его подпишет премьер-министр, новогодние каникулы в следующем году сократят на два дня — с десяти до восьми. Объясняют это «техническими причинами».

Согласно Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в России на Новый год — с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество. В 2018 и 2019-м каникулы увеличивались на два дня за счет 30 и 31 декабря. В 2017 году они выпадали на субботу и воскресенье, поэтому были автоматически присоединены к каникулам. А в 2018-м — из-за того, что субботний выходной 29 декабря перенесли на понедельник, 31 число.


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