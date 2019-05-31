В России планируется сократить новогодние каникулы

Как сообщает «Российская газета», если документ будет одобрен и его подпишет премьер-министр, новогодние каникулы в следующем году сократят на два дня — с десяти до восьми. Объясняют это «техническими причинами».



Согласно Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в России на Новый год — с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество. В 2018 и 2019-м каникулы увеличивались на два дня за счет 30 и 31 декабря. В 2017 году они выпадали на субботу и воскресенье, поэтому были автоматически присоединены к каникулам. А в 2018-м — из-за того, что субботний выходной 29 декабря перенесли на понедельник, 31 число.