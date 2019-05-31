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От нападения клещей пострадали 735 пензенцев

31 мая в 15:14 52 просмотра

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о 735 случаях нападения клещей на жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все случаи были зафиксированы с начала сезона активности клещей. После укуса пострадавшие обратились в поликлинику, где в отношении них приняли профилактические меры. Среди тех, кого укусили клещи, был 241 ребенок до 14 лет.

По данным на 30 мая, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 573 снятых клеща. Возбудителей инфекции нашли в 74 из них.

Отмечается, что специалисты провели акарицидную обработку в тех местах, где было замечено большое скопление клещей (парки, зоны отдыха, аллеи и прочее).


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