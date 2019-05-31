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В Петербурге пройдет подписание соглашения по строительству аэровокзала в Пензе

31 мая в 15:20 62 просмотра
(ПМЭФ) планируется подписание соглашения между Пензенской областью и ООО «Новапорт Холдинг», связанного с реализацией проекта строительства нового аэровокзала.

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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) планируется подписание соглашения между Пензенской областью и ООО «Новапорт Холдинг», связанного с реализацией проекта строительства нового аэровокзала.

Как сообщает пресс-центр облправительства, последняя реконструкция пассажирского терминала, построенного в 1963 году, проводилась 16 лет назад. За это время поток пассажиров увеличился в разы. К примеру, только в период с 2014 по 2018 годы их численность возросла с 74,5 до 181,5 тыс. человек в год. Пропускная способность аэропорта, где нет зон прилета и выдачи багажа, при этом осталась прежней.

Для решения этой проблемы в 2017 году по заказу правительства региона АО «Новая авиация» разработало концепцию по строительству нового здания аэровокзала. Ее реализация позволит расширить функционал аэропорта и обеспечить бесперебойную работу служб в соответствии со всеми современными требованиями законодательства.

В феврале 2019 года проект обсуждали в Совете Федерации. Итогом стало поручение Минтрансу РФ проработать возможность его реализации (в том числе — с применением механизмов государственно-частного партнерства). На встрече Ивана Белозерцева с гендиректором ООО «Новапорт Холдинг» Сергеем Рудаковым была подтверждена заинтересованность компании в проекте.

Планируется, что в рамках ПМЭФ пройдет встреча с председателем совета директоров холдинга Романом Троценко с последующим подписанием соглашения о намерениях между правительством Пензенской области и ООО «Новапорт Холдинг».

Подробнее о проекте нового аэровокзала можно почитать в большом интервью с директором аэропорта Юрием Осколковым.


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