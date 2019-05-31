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Ани Лорак раскритиковали за боди с глубоким декольте

31 мая в 15:38 100 просмотров
, но нарвалась на шквал критики.

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Певица Ани Лорак решила порадовать подписчиков своего Instagram соблазнительным фото в пикантном образе, но нарвалась на шквал критики.

На снимке звезда позирует в сером боди с максимально глубоким декольте на шнуровке. Помимо этого, певица была в бежевых брюках, босоножках и солнечных очках.

Фоловеры решили, что наряд Ани Лорак — слишком вульгарный, так как сквозь боди видно ее грудь. «Соскам передавай привет», «какая жуть, у стилиста выходной», «ракурс оставляет желать лучшего», «сколько можно уже оголяться и выставлять фигуру напоказ, оставьте это «легким» девочкам, вам такие образы не к лицу», — писали они в комментариях.

Но нашлись и те, кто встал на защиту певицы. Они подчеркнули, что Ани не нужно ничего скрывать, потому что у нее идеальные формы.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/anilorak/?utm_source=ig_embed

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