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В Заре предоставят 70 квартир для переселенцев из ветхого жилья

31 мая в 15:34 256 просмотров

31 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел готовые квартиры в Заре на ул. Новоселов для переселенцев из аварийного жилья.

Как сообщает пресс-служба мэрии, гражданам предложат порядка 70 квартир с полной отделкой в домах № 101 и № 103. Помещения остались пустующими в связи с тем, что участники программы прошлых лет выбрали выкупную стоимость вместо переселения.

Мэр оценил хорошую планировку квартир, современную отделку, обратил внимание на наличие индивидуального отопления. Состояние помещений признал удовлетворительным.

Во время осмотра Виктор Кувайцев побеседовал с местными жителями по вопросам развития инфраструктуры микрорайона.

«Учитывая первоочередные потребности, в следующем году планируем начать строительство пристроя к существующему детскому саду», — сообщил мэр.

Также он рассказал пензенцам о планах по ремонту дороги до поселка Нефтяник и организации досуга подрастающего поколения.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_mikrorayone_zarya_mogut_predostavit_bolee_70_kvartir_dlya_pereselentsev/

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