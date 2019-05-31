Вечная тема для споров. Пензенцы вновь требуют вернуть перевод часов

До сих пор не все пензенцы смирились с отменой перевода часов на «летнее» и «зимнее» время. Тему перехода вновь затронули в « Жалобной книге » информагентства.

С просьбой вернуть «летнее» и «зимнее» время в редакцию обратился житель города, которого существующее положение вещей в корне не устраивает.

«Не знаю, как по всей стране, но в Пензенском регионе складывается просто абсурдная ситуация — темнеет на улице в 20.30, зато светает в 2.30. Возникает вопрос: кому от этого хорошо? Лучше бы было, как раньше — придешь с работы, и есть еще время на личные дела, с ребенком погулять. А для чего утро сделали такое ранее и светлое — вообще не понятно», — высказался горожанин.

Другие читатели информагентства принялись активно поддерживать автора жалобы в комментариях.

«На самом деле, с работы не успеваешь прийти — на улице темень, в 3.00 — нате вам, пожалуйста, рассвет. И что думают — что люди в три встанут дела какие-то делать, а потом на работу пойдут? Нет, конечно, на сон времени не остается, да и биочасы человека сбой дадут. Верните нам «летнее» время», — попросил пензенец.

Еще один комментатор предположил, что в решении об отмене перехода на «летнее» время кроется корыстный умысел.

«Чем раньше темнеет, тем больше возьмут за свет. Это простой работяга свои дела после работы пытается еще сделать, работая с 9.00 до 21.00 с шестидневной рабочей неделей, а начальники свои дела и в рабочее время решают», — посетовал он.

В ходе дискуссии один из горожан предложил решить проблему радикально — перевести стрелки не на один час, а на целых три.

«Ну, если уже в 3.00 светает, то надо на три часа вперед часы переводить. В три часа встал, как в шесть, поделал дела… Потом — на работу. И после работы времени навалом!» — пояснил он свою идею.

Напомним, в марте стало известно о том, что депутат Госдумы Андрей Барышев внес в нижнюю палату парламента законопроект о возвращении в России сезонного перевода времени. В стране его прекратили в 2011 году.

К слову, сейчас в России действует постоянное «летнее» время. То есть в случае отмены решения, принятого восемь лет назад, перевода стрелок на час вперед в любом случае не произойдет.