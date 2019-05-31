Дачники из Засечного жалуются на отключение света из-за долгов

Члены садоводческого товарищества в селе Засечном Пензенской области жалуются на то, что в самый разгар жары они оказались без электричества и без воды.

О своей проблеме они сообщили в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«В самый разгар жары отключено электричество на наших дачах в селе Засечном. Нет электричества — нет подачи воды (насос не работает). Председатель СНТ объясняет это тем, что, якобы, образовалась большая задолженность за данный ресурс. Но из 600 членов СНТ не платят около сотни «товарищей», почему должны страдать законопослушные граждане? Тем более что большинство из них — глубокие пенсионеры. Люди уже высадили растения на своих сотках и теперь со слезами на глазах наблюдают за их увяданием на жарком солнце. Председатель не предпринимает никаких действий по взысканию денег с должников (регулярно получая при этом зарплату)», — пишут дачники.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство направило редакционный запрос в прокуратуру Пензенской области.