Пензенскому колледжу присвоен статус центра компетенций по 2 направлениям

Пензенский колледж архитектуры и строительства получил статус специализированного центра компетенций по двум направлениям профподготовки — «Малярные и декоративные работы» и «Кирпичная кладка».

Как сообщает пресс-центр облправительства, аттестаты о присвоении статуса подписал гендиректор союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Роберт Уразов.

Специализированный центр компетенций должен обладать оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills. За три года на приобретение оборудования из бюджета региона было выделено около 5 млн рублей.

Также в колледже есть сертифицированные эксперты для обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills.