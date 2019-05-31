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Пензенскому колледжу присвоен статус центра компетенций по 2 направлениям

31 мая в 17:05 134 просмотра

Пензенский колледж архитектуры и строительства получил статус специализированного центра компетенций по двум направлениям профподготовки — «Малярные и декоративные работы» и «Кирпичная кладка».

Как сообщает пресс-центр облправительства, аттестаты о присвоении статуса подписал гендиректор союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Роберт Уразов.

Специализированный центр компетенций должен обладать оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям WorldSkills. За три года на приобретение оборудования из бюджета региона было выделено около 5 млн рублей.

Также в колледже есть сертифицированные эксперты для обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills.


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