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Пензенской «Лагуне-УОР» выделят миллион рублей

31 мая в 17:21 146 просмотров
«Лагуна-УОР».

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31 мая в Губернаторском доме состоялось чествование чемикратного обладателя Кубка России по женскому мини-футболу — пензенской команды «Лагуна-УОР».

«У нас уже сложилась добрая традиция — встречаться с командами, одержавшими победу на российском или европейском уровне, подводить итоги сезона, благодарить за результат. Я хочу сказать вам спасибо за прекрасную игру. То, что вы выиграли Кубок, — это огромное достижение. Каждая победа нашей молодежи на спортивных, творческих либо профессиональных соревнованиях — это победа всей Пензенской области, ее прославление», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к игрокам «Лагуны-УОР».

Глава региона отметил, что продолжит уделять особое внимание развитию в регионе спорта, тем более что это — один из приоритетов нацпроекта «Здравоохранение».

«Нужно, чтобы жители Пензенской области выбирали здоровый образ жизни с самого детства, и именно вы сейчас являетесь примером для тысяч мальчишек и девчонок, поэтому я искренне хочу, чтобы «Лагуна» развивалась и дальше», — признался Иван Белозерцев

«Спасибо вам за поддержку развития мини-футбола в Пензенской области, мы оправдаем ваше доверие», — ответила капитан команды Ксения Олькова, пригласив губернатора на игры клуба.

Иван Белозерцев дал поручение выделить команде миллион рублей из внебюджетных источников и решить вопрос с покупкой автобуса для выездных игр, также медицинским обслуживанием спортсменок.

Президента клуба «Лагуна» Виталия Антонова и вратаря команды Марию Сурнину наградили почетными грамотами губернатора. Остальным игрокам, а также врачу-массажисту и пресс-атташе клуба вручили благодарственные письма.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/sport/162199/

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