В Пензе завершился форум Innomed-2019 (видео)

В Пензе прошел второй и заключительный день форума Innomed. Если накануне новые технологии показывали с помощью операции на животном, то 31 мая — как правильно применять пензенские разработки и насколько они надежны. Об этом хирурги рассказывали из операционных федерального кардиоцентра и областной больницы имени Бурденко на примерах реальных плановых операций.

Специалисты рассказывали, как поместить в сердце бесшовный клапан с системой Easy Change. Она позволит менять в протезе биологический материал многократно. Как новые технологии внедряют в жизнь и ради жизни — это непременная часть Innomed. Так показывали в действии, что пензенские разработки применимы. Коллеги-медики из других городов России и зарубежья все запоминали, чтобы повторить у себя на операционных столах. И для многих это вопрос давнего сотрудничества с Пензенской областью и ее медицинскими предприятиями. Ведь большую часть отечественных клапанов производят именно в нашем городе.

«Первые отечественные протезы были имплантированы в Нижнем Новгороде в 1994 году, мы их подготовили. Обмениваемся мнениями, применяем новые подходы», — рассказал сердечно-сосудистый хирург специализированной кардиохирургической клинической больницы из Нижнего Новгорода Алишир Баги Оглы Гамзаев.

«У Пензенской области — большие перспективы развития медицинского бизнеса. Представлены совершенно новые устройства, которые используются в кардиохирургии», — сказал специалист НИИ ПК имени Мешалкина из Новосибирска Владимир Назаров.

Особенность Innomed — как раз в том, что он соединяет в одну цепочку практику, производство медицинских изделий и идеи амбициозных разработчиков. Рассказать о своих проектах в Пензу приезжают и зарубежные исследователи.

«Я очень рад быть здесь. Впервые на этой конференции. Спасибо организаторам, что предоставили возможность представить мою инновацию. Верю, что это будет прорыв в лечении трикуспидальной регургитации», — рассказал участник форума из Египта Хосам Фанзи.

Innomed-2019 разделили на несколько площадок: на одной медики пристально следили за хирургическим столом, на другой — осматривали готовую продукцию отечественных производителей, на третьей — обсуждали доклады, перспективы тех или иных медицинских решений.

«Форум собирает производителей медицинских изделий, также приезжают представители власти, федеральных институтов развития. Он позволяет нам презентовать новые разработки в сфере инновационных технологий, которые, не побоюсь этого слова, спасают жизни», — отметил заместитель начальника управления инновационной политики министерства промышленности Пензенской области Максим Захаров.

В заключительный день форума участники увидели также операции на коленном суставе и позвоночнике. Все — с использованием пензенских медицинских изделий.

В Пензе Innomed проходит в шестой раз. Участники и организаторы называют форум уникальным, сообщает телеканал «Экспресс».