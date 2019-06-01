Пензенский форум предпринимателей собрал порядка 1500 гостей (видео)

На этой неделе в Пензе прошел форум предпринимателей Пензенской области. На нем выступили десять спикеров из Москвы, в том числе — ведущие бизнес-тренеры страны. Предприниматели также получили возможность узнать о том, каким образом их может поддержать государство. В 2019 году форум собрал порядка 1500 гостей.

Пять дискуссионных площадок, мастер-классы, лекции и тренинги. В двухдневной программе девятого форума бизнесменов Пензенской области центральное место занял национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Его реализуют по указу президента России. Бизнесменам доступно рассказали о том, на какие меры государственной поддержки они могут рассчитывать.

«Мы обсудили национальный проект «Малое и среднее предпринимательство», было пять больших открытых дискуссионных площадок, где по каждому направлению мы вырабатывали шаги о том, как реализовывать национальный проект, и каким образом представители пензенского бизнеса могут поучаствовать в тех мерах поддержки, которые предусмотрены проектом», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

В 2019 году на форуме выступили десять спикеров из Москвы. Самой посещаемой площадкой стал мастер-класс от Владимира Якубы. Он входит в топ-10 лучших бизнес-тренеров России.

«Мне необходимо объяснить им, как быть лидером с точки зрения коммуникаций, переговоров, общения, как развиваться, как нанимать команду, ведь один в поле не воин. Поэтому нужно правильно находить нужных людей, а не случайных», — сказал он.

Среди мер поддержки, о которых на форуме рассказали предпринимателям, принципиальное новые, например, — поддержка социального предпринимательства, которая существует на территории моногородов — Заречного, Никольска, Мокшана и Сердобска. А также уже известные меры — работа гарантийного фонда «Поручитель». Темами форума также стали личная эффективность, технологии успеха, подбор кадров и продажи, ведение переговоров.

«В 2019-м, конечно, форум более яркий за счет того, что присутствуют федеральные спикеры, тренеры, которые дают прикладную информацию. Это очень хорошая площадка для того, чтобы встретиться со старыми партнерами, познакомиться с потенциальными, а также обсудить новые тренды», — сказал генеральный директор мебельной компании Руслан Салихов.

«Мы с коллегами ежегодно принимаем участие в этом форуме. Я представляю направление продаж, поэтому очень полезно услышать что-то новое об этом», — сказала представитель компании по производству биологически активных добавок Кристина Погодина.

В 2019 году форум предпринимателей Пензенской области посетили 1500 человек, как говорят организаторы, уже по этому показателю он получился масштабнее, чем в 2018-м. По итогам форума губернатор Иван Белозерцев лично поздравил представителей бизнеса Пензенской области с профессиональным праздником и вручил лучшим из них благодарности и награды, сообщает телеканал «Экспресс».