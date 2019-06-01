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Губернатор поздравил пензенцев с Днем защиты детей

1 июня в 09:36 288 просмотров

1 июня весь мир отмечает День защиты детей. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с этим праздником.

Глава региона отметил, что детство — самая прекрасная пора в жизни любого человека, и задача взрослых — сделать так, чтобы подрастающее поколение получило все возможности для полноценного отдыха и учебы, активных занятий спортом и творчеством, сообщили в пресс-центре облправительства.

«С гордостью могу отметить, что ребята Сурского края успешно реализуют свои дарования, достойно представляют регион на самых престижных международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.

В этот торжественный день искреннюю признательность выражаю родителям, педагогам, воспитателям, наставникам, всем, кто вкладывает свою душу, силы и знания в воспитание нашей молодой смены», — сказано в поздравлении.

Также Иван Белозерцев пожелал юным пензенцам здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, исполнения самых заветных желаний.


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