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Кувайцев: В Пензе живут творческие и активные ребята

1 июня в 10:22 252 просмотра

Мэр Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с первым праздником лета — Международным днем защиты детей.

«От того, насколько эффективно мы сегодня работаем над созданием благоприятных условий для развития детей, будет зависеть то, в каком городе, в какой стране мы будем жить завтра.
Наша общая задача — обеспечивать защиту жизни, здоровья, законных прав детей, создавать условия, чтобы каждый ребенок имел возможность реализовывать свои таланты и способности.

В Пензе живут замечательные, творческие и активные ребята. Многие из них достойно представляют город на различных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, добиваются высоких результатов и наград.

Хочу искренне поблагодарить всех, кто ежедневно вкладывает силы и душу в обучение и воспитание подрастающего поколения, защиту интересов наших юных граждан», — говорится в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенским школьникам провести летние каникулы весело и с пользой, а всем детям — здоровья, радости и отличного настроения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.


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