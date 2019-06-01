Мэр Пензы поручил контролировать ремонт дорог на всех этапах

1 июня глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил ход работ по ремонту дорог, который проводят в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы на данный момент идут на 13 объектах. Так, на улице Суворова фрезеруют старое покрытие и устанавливают бортовой камень. На улице Дружбы сегодня готовят основание под тротуар, на ул. Каракозова, Стасова, Лобачевского, Ново-Тамбовской, Водопьянова, Ухтомского — демонтируют бордюры и т. д.

Всего в городе в этом году будет отремонтировано более 150 объектов улично-дорожной сети. В итоге 59% автомобильных дорог Пензы будет приведена в нормативное состояние. Протяженность отремонтированных участков составит 108 км. Общий объем выделенных денег в 2019 году — 1 млрд 141 млн рублей, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Виктор Кувайцев положительно оценил темпы работ и нацелил департамент ЖКХ города на ежедневный мониторинг объектов.

«Ход ремонта дорог необходимо контролировать на различных этапах технологического процесса, так как качество и результат отдельных видов работ невозможно будет оценить после проведения последующих операций», — сказал он.