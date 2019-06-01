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Белозерцев сделал подарок для маленьких пациентов онкодиспансера

1 июня в 11:02 260 просмотров
, их родителями, медработниками, а также дал ряд поручений по улучшению условий пребывания в учреждении.

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1 июня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил отделение детской гематологии онкологического диспансера. Он пообщался с маленькими пациентами, их родителями, медработниками, а также дал ряд поручений по улучшению условий пребывания в учреждении.

«Я пришел, чтобы поддержать вас, ребята, ваших родителей — может быть, что-то нужно вам дополнительно. Вы молодцы, боретесь с болезнью и, я уверен, обязательно ее победите. Самые лучшие лекарственные препараты, самые дорогие и действенные будут для вас, все, что можно сделать для вас с точки зрения лучшего лечения, мы сделаем», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев подарил отделению музыкальный центр, чтобы дети могли слушать музыку, сказки и радио. Также он пообщался с родителями лечащихся детей, уточнил, какая помощь требуется, дал ряд поручений по оказанию поддержки.

Был затронут вопрос расширения помещения под игровую комнату, дети попросили больше игрушек и развивающих игр. Иван Белозерцев поручил решить эти вопросы в самый короткий срок.

Дети подарили губернатору свои рисунки на тему лета, эти работы будут размещены в Музее губернатора.

«Чтобы, когда вы выздоровеете, и придете со своими мамами и папами на экскурсию, вы смогли увидеть свои замечательные подарки», — отметил он.

В тот же день состоялся обход тяжелых пациентов. Их Иван Белозерцев посетил в сопровождении врачей.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/162240/

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