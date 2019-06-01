Украинские поисковики обнаружили останки пензенского бойца и ищут родственников

В Пулинском районе Житомирской области общественная организация «ИПО «ПОШУК» провела поисковые работы. В результате поисковики нашли захоронение нескольких бойцов Великой Отечественной войны, среди них был уроженец Пензенского региона.

На месте раскопок в 1941 году находились рубежи обороны механизированных и стрелковых корпусов.

«Результатом выхода стало выявление места санитарного захоронения бойцов и командиров Красной Армии в яме размером два на два метра. Тела были сброшены в хаотическом порядке, лежали один на одном. Восемь часов напряженной и непрерывной работы нашей команды и из небытия возвращено девять наших бойцов, которые 78 лет считались пропавшими без вести», — сообщил пользователь Sergiy Pariychuk на общественной страничке в facebook.

Среди них оказался боец Тимаков Евгений Петрович 1920 года рождения из деревни Родники Лунинского района. В настоящее время все останки находятся в городе Новоград-Волынский

«Просьба, по возможности, помочь в поисках родственников погибших по РФ. Вопрос перезахоронения пока не стоит, возможна передача на Родину», — отметил автор поста.