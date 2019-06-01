В этом году предоставят новые квартиры более 200 семьям из аварийных домов

В городской администрации прошло совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья. Мэр Пензы Виктор Кувайцев озвучил три варианта, которые позволят расселить 223 жилых помещения в рамках первого этапа программы.

В первую очередь, жилье в новостройках предложат собственникам помещений в наиболее аварийных строениях — это дома № 11 по ул. 9 Января, № 13 по ул. Леонова и № 35 по ул. Ударная, 35.

«Во-первых, мы имеем порядка 70 свободных квартир в Заре. Сегодня мы их осмотрели и убедились, что они находятся в хорошем состоянии. Второй путь — выкуп готовых квартир в новостройках. В этом случае мы рассматриваем предложения тех строительных компаний, которые готовы нам продать жилье по стоимости, соответствующей норме на один квадратный метр, установленной Минстроем РФ, либо близкой к этой сумме. Разницу с рыночной ценой предлагаемого застройщиком жилья будет компенсировать муниципалитет», — пояснил Виктор Кувайцев.

Основной вариант решения вопроса — строительство нового дома в Заводском районе. По словам мэра, в связи с современными нормативами площадь квартир там будет превышать площадь расселяемого жилья. Поэтому разница в стоимости также будет восполнена за счет бюджетных средств.

Начальник управления капитального строительства Игорь Умнов отметил, что процедура торгов на изготовление проектно-сметной документации завершена. Окончательная сметная стоимость проекта станет известна после прохождения государственной экспертизы, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Наряду с реализацией этой программы, мы параллельно будем предоставлять жилье детям-сиротам. Современные требования законодательства не позволяют нам переселять эту категорию граждан в отдельно построенное здание. Сегодня детям-сиротам мы можем предоставить не более 25 процентов квартир от общей площади жилого дома», — рассказал глава администрации города.

Начальник отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации города Мария Лошманова сообщила, что из 15 человек, которые осмотрели квартиры, подобранные по подходящей площади в новостройке АК «Домостроитель» на 3-м проезде Можайского, 14 дали свое предварительное согласие на переезд. Также предварительно распределены площади 54 жилых помещений в Заре в соответствии с параметрами расселяемого жилья.

Говоря о пустующих помещениях в данном микрорайоне, мэр принял решение о сохранении части квартир на улице Новоселов, 101 и 103 в резерве. Будет создан маневренный фонд для тех граждан, которых нужно временно переселить на момент устранения недостатков в их квартирах. Речь идет о жилых помещениях, предоставленных по программе переселения прошлых лет. По ряду квартир в связи с выявленными дефектами идут судебные разбирательства. Было озвучено, что площадь временного жилья будет аналогичной той, в которой проживали граждане, чтобы они могли перевести сюда мебель и необходимые вещи. Управляющая компания готова оказать помощь в переезде.

«До середины июня мы должны иметь четкое понимание по распределению помещений между участниками первого этапа программы, и определить сумму средств, которую нужно будет предусмотреть в бюджете для этих целей. Затем оповестить граждан, кто и куда будет переселен в рамках реализации первого этапа программы после выполнения ряда процедур, утвержденных законодательством», — поставил задачу Виктор Кувайцев.