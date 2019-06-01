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За соблюдением чистоты на набережной в Пензе будут следить дружинники

1 июня в 13:41 222 просмотра

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил организовать дежурство на набережной реки Суры и площади Ленина.

В настоящее время на площади специалисты подрядной организации расстилают газон, а на набережной идут работы по ремонту верхней прогулочной зоны.

Виктор Кувайцев в очередной раз обратил внимание на случай порчи уличной мебели и элементов благоустройства обновленных территорий, а также большое количество мусора после отдыхающих. Несмотря на то, что объект еще не завершен, там установили урны, но и данные меры проблему не решили.

Повысить ответственность отдельных граждан и поддержать порядок, по мнению главы администрации города, позволит усиление контроля.

«Надеемся, присутствие на площади и набережной дежурных побудит горожан к более ответственному поведению», — сказал он.

Патрулировать территории будут дружинники совместно с правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_organizovat_dezhurstvo_na_naberezhnoy_i_ploshchadi_lenina/

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