За соблюдением чистоты на набережной в Пензе будут следить дружинники

В настоящее время на площади специалисты подрядной организации расстилают газон, а на набережной идут работы по ремонту верхней прогулочной зоны.

Виктор Кувайцев в очередной раз обратил внимание на случай порчи уличной мебели и элементов благоустройства обновленных территорий, а также большое количество мусора после отдыхающих. Несмотря на то, что объект еще не завершен, там установили урны, но и данные меры проблему не решили.

Повысить ответственность отдельных граждан и поддержать порядок, по мнению главы администрации города, позволит усиление контроля.

«Надеемся, присутствие на площади и набережной дежурных побудит горожан к более ответственному поведению», — сказал он.

Патрулировать территории будут дружинники совместно с правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе горадминистрации.