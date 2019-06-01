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Около Спасского собора в Пензе обустроят пандусы

1 июня в 14:48 102 просмотра

1 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил Спасский собор. В ходе осмотра он дал важное поручение.

В настоящее время на объекте идет монтаж опор освещения, мощение покрытия бетонной и гранитной плиткой, облицовка гранитом подпорных стен и лестничных сходов, сообщили в пресс-службе горадминистраци.

Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам предусмотреть удобный для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками подход к Соборной площади. В частности, сделать пандус с улицы Московской и плавный переход с улицы Советской.

«Эти меры имеют серьезное значение для удобства передвижения горожан, надо идти по пути формирования городской среды, одинаково комфортной и доступной для всех групп населения», — отметил он.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/podem_k_sobornoy_ploshchadi_sdelayut_dostupnym_dlya_malomobilnykh_grupp_naseleniya/

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