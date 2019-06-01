Около Спасского собора в Пензе обустроят пандусы

1 июня мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил Спасский собор. В ходе осмотра он дал важное поручение.

В настоящее время на объекте идет монтаж опор освещения, мощение покрытия бетонной и гранитной плиткой, облицовка гранитом подпорных стен и лестничных сходов, сообщили в пресс-службе горадминистраци.

Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам предусмотреть удобный для людей с ограниченными возможностями и родителей с колясками подход к Соборной площади. В частности, сделать пандус с улицы Московской и плавный переход с улицы Советской.

«Эти меры имеют серьезное значение для удобства передвижения горожан, надо идти по пути формирования городской среды, одинаково комфортной и доступной для всех групп населения», — отметил он.