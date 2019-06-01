Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Рецензия на фильм «Хеллбой»
Наши новости
Пензенец изуродовал машину автоледи на ее глазах
Колышлейские полицейские нашли подозреваемых в покушении на убийство
Интимные фото, поджог, клевета. Тамалинец продолжает мстить бывшей жене
В Кузнецке обнаружили гараж, забитый паленым алкоголем
Пензенскому росгвардейцу проломил череп дебошир
Бековский заключенный набросился с ножом на приятеля
В Пензенской области отец избивал сына за плохое поведение — СКР
Суд поставил точку в деле об убийстве женщины в Пензе
Появились жуткие подробности покушения на жизнь колышлейца
Каменскую пенсионерку поймали на контрабанде наркотиков

Кузнечанка погорела на покупке солнечных батарей

1 июня в 15:19 40 просмотров

47-летняя жительница города Кузнецка Пензенской области стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию.

Установлено, что кузнечанка решила купить солнечные батареи через интернет. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление и оформила договор. На расчетный счет, который был указан на страничке, женщина перечислила 70 тысяч рублей, но товар так и не получила.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — предупредили в пресс-службе регионального управления МВД России.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...