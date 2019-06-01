Кузнечанка погорела на покупке солнечных батарей

Установлено, что кузнечанка решила купить солнечные батареи через интернет. На одном из сайтов она нашла подходящее объявление и оформила договор. На расчетный счет, который был указан на страничке, женщина перечислила 70 тысяч рублей, но товар так и не получила.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Если продавец предлагает перечислить предоплату за товар или услугу, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Учитывайте риски при совершении подобных покупок. Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты или отправке товара в расчете на обмен вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — предупредили в пресс-службе регионального управления МВД России.