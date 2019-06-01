Бузова поздравила поклонников с началом лета соблазнительным фото

«Ночь в дороге и без сна, и мы, наконец, добрались. Поздравляю вас всех с первым днем лета. Пусть это лето принесет только положительные эмоции», — написала звезда.

Ольга Бузова приехала на гастроли в Крым, 1 июня должен состояться ее концерт (16+) в Ялте. Певица разместила снимок, сделанный на балконе отеля, откуда открывается шикарный вид на бассейн и море. На ней — шелковый комплект из топика и шорт, которые открывают ягодицы.

Многие подписчики оставили положительные комментарии к посту, но нашлись и те, кто принялся критиковать Бузову.

«Не понимаю, а обязательно быть на фотографиях с почти голой попой? Пусть даже и фигурка точеная при этом. Ну, ценить же нужно себя немного! Да и окружающих. Лучше бы эрудицией блеснула», — написала одна из них.