Пробудить материнский инстинкт. Как пензячек отговаривают от абортов
Губернатор оценил выставку Innomed-2019
Больше упорства, меньше гордости. Бизнес-тренер Якуба — о поиске работы мечты
Рецензия на фильм «Хеллбой»
Наши новости
Пензенцев развеселило опубликованное в соцсетях фото грузовика
Ребенка прищемило дверью маршрутки — пензячка
«Голая и в наморднике». Чехова рассказала, какой ее хотят видеть мужчины
Настя Каменских показала округлившиеся формы в купальнике
Из-за небольшого ДТП на ул. Измайлова собралась гигантская пробка
В Пензе владелец попавшего в ДТП авто ищет свидетелей
В Арбеково переделали пешеходный переход, который упирался в газон
Ани Лорак раскритиковали за боди с глубоким декольте
Русский кабриолет? Пензенцы шокированы необычным авто на дорогах города
В Кузнецке бабушку сбил велосипедист, нужны очевидцы — соцсети

Бузова поздравила поклонников с началом лета соблазнительным фото

1 июня в 15:44 1408 просмотров
, певица, актриса Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в instagram откровенную фотографию.

" data-title="Бузова поздравила поклонников с началом лета соблазнительным фото — Пенза-пресс, рунет за день">

Популярная телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в instagram откровенную фотографию.

«Ночь в дороге и без сна, и мы, наконец, добрались. Поздравляю вас всех с первым днем лета. Пусть это лето принесет только положительные эмоции», — написала звезда.
Ольга Бузова приехала на гастроли в Крым, 1 июня должен состояться ее концерт (16+) в Ялте. Певица разместила снимок, сделанный на балконе отеля, откуда открывается шикарный вид на бассейн и море. На ней — шелковый комплект из топика и шорт, которые открывают ягодицы.

Многие подписчики оставили положительные комментарии к посту, но нашлись и те, кто принялся критиковать Бузову.

«Не понимаю, а обязательно быть на фотографиях с почти голой попой? Пусть даже и фигурка точеная при этом. Ну, ценить же нужно себя немного! Да и окружающих. Лучше бы эрудицией блеснула», — написала одна из них.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/ByKX7OBoatc/

Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...