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«Голая и в наморднике». Чехова рассказала, какой ее хотят видеть мужчины

1 июня в 15:55 208 просмотров

Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фотографию в купальнике и поделилась с подписчиками откровенными размышлениями о мужчинах.

«Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: голая, услужливая и в наморднике. Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин».

Не знаю, почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю, почему я все время этому сопротивлялась? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом. Много чего хотела поразмышлять на эту тему… Но солнце сделало то, о чем мечтали почти все мои мужчины: раздело меня, приковало к лежаку, нацепило мне намордник и расплавило мои мысли и все попытки к сопротивлению», — написала она.

Пост вызвал большой отклик у пользователей, за два часа после публикации он набрал почти 30 тысяч лайков.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/ByKdKQmoSV8/

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